Богатырева думает, что под ливийские проекты Нафтогаза деньги найдутся

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА уверена, что НАК “Нафтагаз Украины” станет активным игроком на нефтегазовом рынке Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам в Триполи, комментируя свои встречи с руководством Ливии.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, главной темой ее визита в Ливию было обсуждение вопросов политики безопасности, сотрудничества в торгово-экономической сфере.

“Среди вопросов безопасности, безусловно, важным является вопрос энергетической безопасности. Украина, как никакая другая страна, заинтересована сегодня в диверсификации поставок энергоносителей, и поэтому вопросы улучшения взаимодействия НАК “Нафтогаз” и соответствующей ливийской структуры были в повестке дня сегодняшних переговоров”, - сказала секретарь СНБО.

Говоря о возможности добычи Украиной нефти на территории Ливии, в частности, на четырех участках, которые были предоставлены Украине в 2003 году, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что на время выделения участков в Ливии еще не лицензировалась сфера добычи нефти и газа, а сегодня такой механизм введен. “Поэтому сегодня об этих четырех участках речь не идет. Возможно, мы сможем говорить об одном участке, который в ближайшее время наши специалисты все же согласуют относительно получения лицензии”, - сказала она.

“Сегодня мы ведем речь о том, чтобы представительство “Нафтогаза” сегодня имело возможность активно участвовать в аукционах, которые будут проходить”, - сказала секретарь СНБО. При этом она выразила убеждение, что «Нафтогаз» будет способен выступать не только активным участником аукционов на получение лицензий, но и активным участником предложений со стороны Украинского государства своих возможностей для разведывательных работ, для развития инфраструктуры, в том числе по газодобыче».

Р.БОГАТЫРЁВА выразила убеждение, что “Нафтогаз” при поддержке Украинского государства сможет успешно реализовывать свои проекты на ливийском рынке. “Деньги будут находиться, как только будут стопроцентно проработаны проекты”, - сказала она.

По ее мнению, если Украина будет помогать, например, в развитии инфраструктуры, страна будет получать преференции при добыче нефти и газа или будет получать преференции при выдаче участков для разработки.

Также секретарь СНБО сообщила, что обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Р.БОГАТЫРЁВА напомнила, что между правительством Украины и ливийской стороной было подписано соглашение о сотрудничестве в этой сфере. Сегодня, по ее словам, встал вопрос о практическом наполнении этого соглашения.

Р.БОГАТЫРЁВА сообщила, что представители оборонных ведомств двух стран сегодня ведут соответствующие переговоры.

По ее словам, также речь шла о сотрудничестве в космической и авиационной сферах.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что Украина нашла поддержку Ливии по своим предложениям относительно сотрудничества в этих сферах, и уже в ближайшее время состоятся встречи экспертов из министерств обороны и других профильных ведомств.

“Я убеждена, что именно такой толчок к активным двусторонним отношениям, начиная с высшего политического уровня и заканчивая экспертным уровнем, позволит подойти к реализации тех проектов, которые были раньше не выполнены между нашими странами”, - отметила она.

“Без сомнения, без политической воли, без политической поддержки внутри каждой страны эти проекты быстро не сдвинешь, и поэтому такие визиты, как мой, являются базой для того, чтобы активный диалог продолжался между странами”, - отметила секретарь СНБО.