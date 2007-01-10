Яценюк не исключает, что Ющенко согласится запретить продажу земли

Первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО подпишет закон о продлении до 2008 года моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с одновременным направлением в Верховную Раду письма о неотложности рассмотрения всего пакета земельного законодательства, необходимого для создания реального рынка земли.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЯЦЕНЮК высказал сегодня журналистам после завершения заседания правительства.

«Есть процедура. Конечно, подпишет и внесет письмо о неотложности рассмотрения всего пакета законодательства, которое, по мнению законодателей, необходимо для создания реального рынка земли, хотя рынок уже давно существует», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем, первый заместитель руководителя Секретариата Президента считает, что у В.ЮЩЕНКО есть все основания для обращения в Конституционный Суд на предмет соответствия Основному закону Украины продления моратория на продажу земли. «Основания для обращения существуют, но это зависит от решения главы государства», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 января преодолела вето Президента на Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о запрещении продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов», которым запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.