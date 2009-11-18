Томенко: на матче Украина-Греция Ющенко соберет теневой Кабмин

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что история с возможной отставкой правительства Юлии ТИМОШЕНКО приближается к финишной прямой и может завершиться даже завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня на брифинге.

По его словам, в последнее время команды Президента Виктора ЮЩЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА действовали довольно синхронно и таким образом не нарушили своеобразный пакт о ненападении, который был принят на время президентской избирательной кампании.

«Команды не позволяли себе критику или выпады в сторону друг друга во время президентской избирательной кампании, а принципиальные решения, направленные против действующего правительства, голосовались и принимались синхронно», - отметил вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, на протяжении последних месяцев В.ЮЩЕНКО сделал все, чтобы легализовать решения “теневого правительства” В.ЯНУКОВИЧА и, соответственно, его избирательной программы кандидата в президенты. Следующим пунктом, добавил Н.ТОМЕНКО, является отставка правительства Ю.ТИМОШЕНКО и создание нового так называемого временного правительства.

«Тот факт, что Партия регионов до сих пор не собрала подписи и не зарегистрировала соответствующее постановление в Верховной Раде, свидетельствует, что нет окончательного согласия на то, кто будет премьер-министром и каковым будет состав этого временного избирательного правительства», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО не исключил, что окончательное решение будет принято сегодня в Донецке, где высокопоставленные должностные лица будут находиться на футбольном матче Украина-Греция. «Там состоится заседание “теневого правительства”, которое проведет Президент. И такое решение должно быть согласовано с наиболее известными олигархами Украины, которые съезжаются в Донецк», - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, если такая договоренность состоится, можно будет говорить о формировании новой «футбольно-олигархической коалиции и общего предвыборного правительства В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА».

В то же время, сказал Н.ТОМЕНКО, на данный момент трудно сказать, кто еще станет партнером в такой коалиции. «Очевидно, что переговоры ведутся и с коммунистами, и с Блоком Литвина. Однако главная надежда - на большинство «Нашей Украины» и так называемых депутатов-изменников», - сказал он.

Вице-спикер также назвал неслучайным вчерашнее заявление Арсения ЯЦЕНЮКА о том, что стране необходимо новое техническое правительство.