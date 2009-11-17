Суд разрешил Яценюку собрать митинг невзирая на эпидемию

Сумской окружной административный суд сегодня отказал в удовлетворении иска исполнительного комитета Сумского городского совета, который требовал запретить проведение в городе митинга кандидата на пост Президента Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Таким образом, митинг-телемост между Сумами и десятью другими городами области состоится, как было запланировано, в среду вечером, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

Комментируя указанное судебное решение, уполномоченный представитель А.ЯЦЕНЮКА в ЦИК Екатерина ТЕРЕЩЕНКО подчеркнула, что решение суда “законно, правильно и обосновано”. В частности, по убеждению Е.ТЕРЕЩЕНКО, издав постановление № 1152 «О предотвращении распространения гриппа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний среди населения» от 30 октября с.г., которое запрещает проведение массовых мероприятий, “Кабинет министров нарушил Конституцию, он фактически взял на себя полномочия судебного органа”.

В этом контексте представитель А.ЯЦЕНЮКА в ЦИК отметила, что проведение массовых мероприятий в Украине регламентируется статьей 39 Основного Закона, в соответствии с которой запретить проведение массового мероприятия может только судебный орган, поэтому, по ее словам, Кабмин этим постановлением “выходит за рамки своих полномочий”.

Кроме того, Е.ТЕРЕЩЕНКО напомнила, что Министерство юстиции Украины дало разъяснение по поводу этого постановления правительства, отметив, что пункт первый постановления, в котором говорится о запрещении проведения массовых мероприятий, имеет рекомендательный характер. «То есть, если в какой-то области уже введен карантин, здесь рекомендуется не проводить массовые мероприятия», - отметила она, добавив, что для этого должно быть соответствующее решение суда - о запрещении проведения массовых мероприятий из-за какой-либо общественной опасность, в частности опасности для здоровья людей.

Однако, по мнению Е.ТЕРЕЩЕНКО, «в некоторых регионах из-за правового нигилизма это постановление правительства было воспринято как руководство к действию - местные советы и исполкомы начали принимать на своих территориях решение о том, чтобы запретить массовые мероприятия, что прямо выходит за пределы требований закона и находится вне правового поля».

В сообщении пресс-службы отмечается, что исполком Сумского горсовета обратился в Сумской окружной суд о запрещении проведения митинга после того, как было объявлено о проведении 18 ноября в Сумах на площади Независимости массового мероприятия с ориентировочным присутствием 5 тыс. чел. Однако представители А.ЯЦЕНЮКА заняли на судебном заседании жесткую позицию: для решения о запрещении проведения массового мероприятия нет никаких оснований. К тому же, постановлением №1152 карантин введен лишь в 9-ти областях Украины, среди которых Сумская область отсутствует.