Тигипко не понимает, почему из трубы делают «священную корову»

Кандидат на пост Президента Сергей ТИГИПКО убежден в необходимости приватизации украинской газотранспортной системы, контрольный пакет акций которой должен принадлежать государству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, прокомментировал слова премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что она не допустит приватизации газотранспортной системы и создания международного консорциума по управлению украинской ГТС. В частности, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ГТС является национальным достоянием, поэтому всегда должна оставаться в собственности Украины.

Однако С.ТИГИПКО уверен, что Украине срочно нужно выйти с собственным предложением о приватизации газовой трубы, при которой контрольный пакет акций руководящей компании останется за государством, а остальные акции будут принадлежать «Газпрому» и пулу из крупнейших европейских энергокомпаний.

«Нынешние руководители Украины представляют проекты создания международного газотранспортного консорциума как измену национальных интересов. Под этими демагогическими заявлениями стоит лишь желание сохранить под личным контролем непрозрачную и вполне коррумпированную машину перекачивания денег, которой является сегодня «Нафтогаз Украины», - сказал С.ТИГИПКО.

«Я думаю, что премьер-министр знает элементарное правило «Права идут в одном пакете с обязанностями», – отметил С.ТИГИПКО. – Право владения ГТС значит, что государство должно поддерживать свою собственность в надлежащем состоянии. Компания-банкрот, которой является «Нафтогаз Украины», делать это не в состоянии. Огромные штрафные санкции, которых никто не отменял, могут стать основанием для «Газпрома» требовать контроля над ГТС». По словам С.ТИГИПКО, недавно заместитель председателя «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ подтвердил, что компания имеет полное право предъявить Украине претензии за недобор газа.

«Почему именно из газовой трубы правительство сделало «священную корову», мне абсолютно не понятно. Ведь в то же время Кабмин выступает за приватизацию «Укртелекома», который контролирует каналы связи или Одесского припортового завода, расположенного на конце амиакопровода, который также является стратегическим объектом, – отметил С.ТИГИПКО. – Судя по всему, ГТС – просто удобная тема для предвыборного пиара».