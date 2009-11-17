Протывсих отказался от охраны: этот миллион отдайте в мое село

Кандидат в Президенты Украины Василий ПРОТЫВСИХ отказывается от государственной охраны на время проведения президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге у Национального банка Украины.

“Я отказываюсь от охраны. Эта охрана стоит около миллиона, этот миллион отдайте в мое село Олешков и пусть люди вам скажут спасибо. От чего меня охранять и от кого? От людей, от народа?”, - сказал В.ПРОТЫВСИХ.

На уточняющий вопрос журналистов, почему он проводит этот брифинг именно у здания НБУ, В.ПРОТЫВСИХ ответил: “Здесь национальное богатство нашего народа, и пусть охраняют национальное богатство народу”.

Кроме того, он пообещал в ближайшие дни познакомить журналистов со своей командой и пригласить в свой офис.

Как сообщалось, по закону “О выборах Президента Украины”, государство обеспечивает охрану кандидатов на пост Президента Украины во время избирательного процесса в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти и должностных лиц".

Справка УНИАН. 6 ноября ЦИК зарегистрировал гражданина Василия ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. В соответствии с обнародованными на сайте ЦИК документами, В.ПРОТЫВСИХ в 2008 году имел доход в размере 238 тыс. 368,70 грн., из которых 234 тыс. 368,70 грн., – это зарплата и 4 тыс. грн. - материальная помощь.

В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до того, как поменял паспорт 2 октября 2009 года, имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.