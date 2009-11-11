Глава разведки доложил Ющенко о ситуации с безопасностью страны

Председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ доложил Президенту Виктору ЮЩЕНКО о принятых СВР мерах по противодействию вызовам и угрозам национальной безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня на встрече председателя Службы внешней разведки и Президента. Во встрече также принял участие заместитель главы Секретариата Президента - уполномоченный Президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.

Во время встречи Н.МАЛОМУЖ доложил В.ЮЩЕНКО о принятых разведкой мерах, направленных на противодействие существующим и потенциальным внешним вызовам и угрозам национальной безопасности Украины. В частности, речь шла о содействии реализации стратегических государственных экономических, энергетических и внешнеполитических программ, в том числе антикризисного характера, противодействии внешним влияниям на общественно-политическую ситуацию в Украине, освещении ситуации с освобождением украинских моряков из пиратского плена.

Глава государства отметил, что определяющей составляющей деятельности внешней разведки должна быть ее наступательная позиция в отстаивании национальных интересов страны.

Руководству Службы он поставил задачу усилить роль разведки в обеспечении национальной безопасности государства; создать такие механизмы, которые бы своевременно предупреждали и чутко реагировали на возникновение новых внешних угроз в сфере безопасности. Президент подчеркнул необходимость эффективной защиты интересов Украины и ее граждан в мире, продолжения активного международного сотрудничества с другими государствами в вопросах безопасности.