Витренко: чтобы собрать «президентский залог» простому человеку надо 106 лет

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру ПСПУ Наталии ВИТРЕНКО в регистрации кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

ЦИК мотивировала свое решение тем, что ПСПУ, которая выдвинула Н.ВИТРЕНКО кандидатом на пост Президента, внесла денежный залог в размере 1964 грн. вместо требуемых по закону 2,5 млн. грн.

Как заявила сама Н.ВИТРЕНКО членам ЦИК во время рассмотрения вопроса о ее регистрации, 1964 грн. – это средняя зарплата в Украине в сентябре 2009 года.

«Отказать мне и нарушать, а я подсчитала, 14 статей Конституции, - это ни с какой точки зрения нельзя признать нормальным в цивилизованой правовой стране. И еще по поводу суммы залога: мы внесли 1964 грн.... Мы подсчитали, сколько нужно лет человеку, получающему среднюю зарплату, чтобы собрать 2,5 млн. – 106 лет», - сказала Н.ВИТРЕНКО.