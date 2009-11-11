Тимошенко назначила заместителя Порошенко
16:09, 11 ноября 2009Политика
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Решение приняли сегодня
Кабинет министров Украины назначил Валерия ЧАЛОГО заместителем министра иностранных дел.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.
Справка УНИАН. До назначения В.ЧАЛЫЙ был заместителем генерального директора Украинского центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова.
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