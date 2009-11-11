Винский прогнозирует, что Протывсих войдет в десятку

Лидер народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость» Иосиф ВИНСКИЙ прогнозирует, что кандидат в президенты Украины Василий ПРОТЫВСИХ благодаря своей фамилии войдет в десятку по результатам выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.ВИНСКОГО.

«Я думаю, что этот кандидат, даже если он не будет проводить никакой кампании, войдет в первую десятку по результатам выборов», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Он аргументировал свою позицию тем, что «протестные настроения в обществе зашкаливают, у многих людей есть отторжение власти и отторжение тех кандидатов, которые идут на выборы».

По мнению И.ВИНСКОГО, около 10% избирателей готовы голосовать против всех кандидатов, и еще столько же намерены принципиально игнорировать выборы, поскольку не видят, кого поддерживать.

В то же время политик считает, что «перспектива у Украины будет только тогда, когда ни ТИМОШЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ не будет президентом».

«Я уверен, что эту политическую позицию сегодня разделяет не менее 50% населения. ЯНУКОВИЧ точно выйдет во второй тур. Нужно, чтобы с ним туда вышла не ТИМОШЕНКО, которая проигрывает, а новый кандидат. Тогда у этого кандидата есть шанс побороться за победу. А его победа даст возможность перезапустить политическую систему в государстве и сделать то, чего хочет 50% населения Украины - поменять нынешнюю систему координат», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Справка УНИАН. 6 ноября ЦИК зарегистрировал В.ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец, и до изменения паспорта 2 октября 2009 года имел фамилию ГУМЕНЮК.

В.ПРОТЫВСИХ является президентом Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.