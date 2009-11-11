Ющенко: Меня не интересует, где я буду, - меня интересует, где вы будете

Виктор Ющенко во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине» объяснил, почему он баллотируется в президенты на второй срок. «Меня не интересует, где я буду, - меня интересует, где вы будете», - отметил Ющенко.

«Если вы надеетесь, что Тимошенко и Янукович вам принесут Cвободу и если вы стремитесь к такому будущему, к такой системе ценностей, то вы ошибаетесь», - предупредил он.

Глава государства подчеркнул - сегодня выбор не идет среди персон – Ющенко, Тимошенко или Янукович: «Сегодня нации предлагают более сложный тест - или вы выбираете свободу и независимость, демократию, но с Ющенко, или вы говорите, что вам в 2004 году было намного лучше».

Ющенко заметил – есть кандидаты, которые никогда не были и не будут демократами: «Они не будут уважать свободу, а лишь свою безграничную власть, и приведут страну к тоталитаризму». «А тоталитарная Украина – это Украина без независимости», - предостерег Президент.

«За последние годы вместе с вызовами вы получили то, что уже и забыли ценить - Cвободу. И ценить это опять вы начнете лишь при одном условии – если вы это потеряете. Это так, как потерять кислород», - отметил Глава государства.

«Единственный способ иметь украинское завтра – это быть демократической страной, - убежден Ющенко. - Моей целью было и остается принести в эту страну Cвободу. Меня не интересует, поймут это или нет, примут это или нет, - я должен выполнить свою миссию. У меня есть пятеро детей, у меня есть внуки и я украинец».