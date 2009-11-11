Ющенко знает, где взять лекарства после вето на "гриппозный миллиард"

Президент Украины Виктор Ющенко намерен применить право вето к закону о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа, поскольку данным законом предусмотрено финансирование за счет эмиссии. Об этом глава государства сказал во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине», сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что его решение применить право вето к данному закону не значит, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом - в частности заменить источники, которыми можно было бы наполнить бюджет. Глава государства заметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком. «Я с данным законом поступлю так же, как и с законом о Евро-2012», - сказал Ющенко.

В то же время Президент отметил, что будет организовано получение необходимых лекарств и оборудования за счет гуманитарной помощи от других стран.