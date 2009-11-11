Ляпина: БЮТ делегировал в ЦИК защитника Лозинского

Назначение представителем БЮТ в Центральной избирательный комиссии Владимира Пилипенко, который в свое время предлагал Луценко наградить Лозинского за «задержание преступника», говорит об уровне моральных качеств команды БЮТ. Об этом заявила Ксения Ляпина, народный депутат, член Президиума политсовета «Нашей Украины».

«Я могу только представить, как будет этот человек работать в ЦИК, каким моральным критериям он будет следовать», - говорит Ляпина. «Присутствие Пилипенко в ЦИК свидетельствует об одном – БЮТ готовится к каким-то действиям, которые не имеют ничего общего с соблюдением законодательства», - прибавила нардеп.

Также она напомнила, что БЮТ постоянно проводит политику двойных стандартов – сначала предлагают наградить Лозинского, а затем говорят, что он – ошибка в истории этой политической силы. Сразу после трагедии в Кировограде представители БЮТа кричат о необходимости снятия депутатской неприкосновенности, а когда доходит до дела, полностью игнорируют этот вопрос. «Мы видим, как Тимошенко отвечает за каждого человека в своей команде – один после жесткого убийства прячется за рубежом, а другой, который выгораживал его, будет представлять интересы Тимошенко в ЦИК», - отметила Ляпина.