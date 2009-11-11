Ющенко не даст Тимошенко «гриппозный» миллиард

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. из средств Национального банка Украины на преодоление эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время «горячей» телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Я с данным законом поступлю так же, как и с законом о Евро-2012», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заметил, что в государственном бюджете 2009 года на сегодняшний день не хватает 30% поступлений. По словам В.ЮЩЕНКО, у премьер-министра нет средств на финансирование даже безотлагательных вопросов.

Поэтому, как сказал В.ЮЩЕНКО, по мнению премьера Юлии ТИМОШЕНКО, единственным способом финансирования является эмиссия гривни. Однако, отметил Президент, такие шаги неизбежно приведут к девальвации гривни.

По его словам, таким образом, Ю.ТИМОШЕНКО проводит нечестную политику. Как добавил В.ЮЩЕНКО, она не называет эмиссию эмиссией, но вместе с тем пытается взять 1 млрд. грн. в Нацбанке, которому “не откуда взять”.

“Я не буду автором такой политики. Сколько могу, я буду противиться этой политике”, - заверил В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он подчеркнул, что его решение ветировать данный закон не означает, что он не даст рекомендаций, где взять средства на борьбу с гриппом.

Президент добавил, что ответ относительно ресурсов финансирования он обязательно даст.