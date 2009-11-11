Опальный экс-премьер Павел Лазаренко для защиты своих интересов в Украине нанял известного американского адвоката Мартина Гарбуза. Украинские юристы оценивают стоимость его услуг минимум в $1 тыс. в час.

Экс-премьер-министр Павел Лазаренко готовит свое возвращение в Украину. В ноябре американский суд должен рассмотреть вопрос об освобождении его из-под стражи в связи с истечением срока наказания. Кроме того, как стало известно «ДЕЛУ», в текущем месяце суд рассмотрит еще один важный для Лазаренко вопрос — снятия с него судимости. В своем интервью ИА «ЛигаБизнесИнформ» экс-премьер сообщил: как только суд примет положительные решения, он сразу же вернется в Украину. «Для меня так вопрос даже не стоит. Сразу же после закрытия дела в США — домой, и только домой», — заявил Павел Лазаренко.