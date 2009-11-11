Эксперт: Януковичу не понравится быть Президентом

Для лидера Партии регионов возникнут проблемы после выборов Президента Украины как в случае его победы, так и поражения. Об этом сказал на пресс-конференции “Политическое будущее Виктора ЯНУКОВИЧА” директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО.

По его словам, сегодня В.ЯНУКОВИЧ “самолюбуется”, читая социологические исследования, где ему прогнозируют победу, что по существу избирательной кампании его “как таковой нет”. Он отметил, что вопрос второго тура достаточно непростой, в том числе и для Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку речь идет о “перетоке электората” от других кандидатов первого тура, а также необходимая борьба за тех, кто не поддерживал ни одного кандидата в первом туре. Ю.ЯКИМЕНКО отметил, что большей в этом плане является проблема для Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку ей надо мобилизовать “оранжевый электорат”, который не голосовал за нее в первом туре.

Ю.ЯКИМЕНКО отметил, что в случае выигрыша, что для В.ЯНУКОВИЧА “лучший вариант, поскольку в оппозиции он себя чувствует дискомфортно”, у лидера Партии регионов все равно будет немало проблем. “Власть в нынешних конституционных условиях будет проблемой для него, в случае избрания его Президентом Украины, поскольку у него превалирует премьерская парадигма, а не склонность к представительским функциям”, - добавил политолог. По его словам, у Президента В.ЯНУКОВИЧА должен был бы “быть премьер-министр Украины, который не будет конкурентом, и не будет достаточно самостоятельной фигурой”, но это возможно было бы не в нынешней Верховной Раде Украины, где у лидера Партии регионов не будет большинства своего. “Поэтому данная ситуация для него будет дискомфортной, он не получит той полноты власти, которую он хотел бы получить”, - добавил Ю.ЯКИМЕНКО.

Проигрыш на выборах Президента Украины станет для Виктора ЯНУКОВИЧА “началом плавного схождения с политической траектории”. По его словам, даже если он определенное время будет оставаться лидером партии и фракции, но в партии буде происходить поиск нового лидера. Он не исключает, что может быть частичный раскол в партии, и большую ее часть возглавит “все-таки кто-то из донецких”, а часть членов партии может уйти “например, за Инной БОГОСЛОВСКОЙ”.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор НЕБОЖЕНКО убежден, что Виктор ЯНУКОВИЧ потерпит поражение на президентских выборах и признает это самое в Киево-Печерской лавре, где он часто бывает, и “там сообщит о том, что он отходит от политики”. Он считает, что сегодня “Москва уже не ставит на Виктора ЯНУКОВИЧА”. В.НЕБОЖЕНКО отметил, что сегодня избирательная кампания В.ЯНУКОВИЧА “носит пассивный характер”, и это свидетельство того, что “это иммитация избирательной кампании”, поэтому “я не вижу ни желания самого В.ЯНУКОВИЧА, ни желания самой партии, ни Кремля видеть В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины”. Он считает, что для России в случае победы В.ЯНУКОВИЧА будет утрачена возможность для проведения “антиукраинской истерии, которая важна для Кремля, на чем он зарабатывает политические дивиденды”.

Он считает, что в Партии регионов будет раскол на две части, одна из которых будет региональной, которая возможно, даже сохранит нынешнее название, а вторая - промосковская.