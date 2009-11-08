Ющенко: Украина рискует получить штрафные санкции от Газпрома

Украина рискует получить штрафные санкции от "Газпрома" в размере почти 8 миллиардов долларов за недобор газа, заявил Президент Украины Виктор Ющенко в интервью "5 каналу".

"Весь мир ожидает каждое седьмое число следующего месяца, как будут осуществляться расчеты (Украины с Россией за газ). За текущий год Украина потребила газа на 4 миллиарда долларов, из которых половина в любое время текущего года заплачена была кредитом. Кроме того, Украине насчитано на сегодня 7,8 миллиарда долларов штрафов", - сказал Ющенко.

Россия на сегодняшний день не выдвигает Киеву штрафных санкций за недобор топлива, комментирует РИА "Новости". Более того, в ходе встречи в Гданьске 1 сентября премьер-министры Путин и Тимошенко договорились, что Украина будет оплачивать только реально потребляемый газ. Путин заявил, что Россия понимает сложную ситуацию, в которой Украина оказалась из-за кризиса. Однако Виктор Ющенко сказал тогда, что штраф предусмотрен контрактом, и устные гарантии здесь мало что решают - такую договоренность необходимо зафиксировать в документах.