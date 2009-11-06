Из-за эпидемии гриппа отменили демонстрацию 7 ноября

Николаевские коммунисты впервые после 1944 года не будут проводить демонстрацию трудящихся 7 ноября.

Как сообщил корреспонденту УНИАН 2-й секретарь Николаевского обкома Коммунистической партии Украины Николай ДЗАРДАНОВ, несмотря на это празднование 82-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции все равно состоится.

Н.ДЗАРДАНОВ сообщил, что николаевским ветеранам уже были разосланы по почте 50 тыс. приглашений на демонстрацию, однако о запрете ее проведения люди были оповещены по местному радио.

По его словам, городской голова Владимир ЧАЙКА, а также горздравотдел не рекомендовали сторонникам партии проводить массовые мероприятия в период объявленной в стране эпидемии гриппа. К тому же обком КПУ получил отказ горздравотдела в ответ на просьбу выделить сторонникам партии 3 тыс. марлевых повязок для защиты во время проведения праздничных мероприятий.

Представитель Компартии уверен, что, несмотря на запрет и отмену демонстрации, 7 ноября на обычное место сбора участников демонстрации - возле гостиницы «Украина» - придет много людей. Всех их сторонники партии будут направлять к памятнику Ленину на главной площади города. Там планировалось провести торжественный митинг, но он также запрещен. Вместо него пришедших поздравят народные депутаты, руководство Николаевского обкома КПУ, смогут выступить все желающие.

Кроме того, как сказал секретарь обкома, на предприятиях, в первичных организациях пройдут торжественные собрания, другие праздничные мероприятия.

«Мы не боимся власти, - добавил Н.ДЗАРДАНОВ. - Мы просто видим, как много вокруг больных людей и не хотим никого подвергать опасности заражения».