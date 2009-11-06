Тимошенко запретила давать в аптеки маски из “резервной” марли

Кабмин запретил “продажу через торговую или аптечную сеть марлевых респираторных масок, изготовленных из марли медицинской, отпущенной из мобилизационного резерва”. Пункт такого содержания есть в постановлении КМУ № 1158 от 2 ноября в 2009 г. “Об использовании марли медицинской, отпущенной из мобилизационного резерва в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение распространения гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/ и острых респираторных заболеваний среди населения”, опубликованном на Правительственном портале за подписью Тимошенко.

Согласно постановления все изготовленные из “резервной” марли маски должны распределяться среди “получателей, определенных по разнарядке Министерства экономики”. В то же время Кабмин поручил Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям, Государственному департаменту по вопросам исполнения наказаний определить перечень предприятий и учреждений, которые будут изготавливать маски из выделенной из резерва марли. А возмещение этим предприятиям будет осуществляться “за счет средств, выделенных Минздраву” на борьбу с эпидемией.