Ющенко запретил Раде жить по закону о ее деятельности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, предложения В.ЮЩЕНКО во время рассмотрения отмеченного закона на пленарном заседании ВР будет представлять заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ.

В своих предложениях Президент отмечает, что принятый 22 октября закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» не может быть подписан по таким основаниям.

Названным законом определено, что организация и порядок деятельности ВР устанавливаются Конституцией Украины, законами Украины о статусе народных депутатов Украины, о комитетах Верховной Рады, о временных специальных и временных следственных комиссиях ВР, другими законами и Регламентом Верховной Рады (статья 1); порядок работы парламента устанавливается Конституцией и Регламентом ВР; Верховная Рада в соответствии с Конституцией принимает свой Регламент - специальный акт, которым устанавливаются парламентские правила и процедуры осуществления ВР конституционных полномочий во исполнение соответственно законодательной, учредительной, контрольной или другой функции (статья 2).

Таким образом, закон санкционирует принятие Регламента ВР специальным актом, который, исходя из содержания статьи 91 Конституции Украины, не является законом. Такой подход не соответствует статье 92 Конституции Украины, которая относит вопрос организации и порядка деятельности Верховной Рады Украины к исключительному регулированию законами (пункт 21 части первой). Как отметил Конституционный Суд Украины в своем Решении от 1 апреля 2008 года №4-рп/2008 по делу о Регламенте Верховной Рады Украины, перечень вопросов, которые должны регулироваться исключительно законами, предусмотренный нормой части первой статьи 92 Конституции, носит императивный характер, а это значит, что все решения по ним должны приниматься в форме закона.

Следует также отметить, что в названном Решении КС пришел к выводу, что Регламент, который нормирует организацию и деятельность Верховной Рады, должен приниматься исключительно как закон.

При таких обстоятельствах определение рассматриваемым законом, другой, кроме закона формы принятие Регламента Верховной Рады, а следовательно, принятие и вступление в силу им вне установленной статьей 94 Конституции процедуры, не соответствует отмеченным нормам Основного Закона государства, названному Решению Конституционного Суда, которое по части второй статьи 150 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Украины.

Кроме того, Президент считает, что при таких обстоятельствах поступивший на подпись закон не соответствует и другим положениям Конституции.

Исходя из приведенного, глава государства предлагает депутатам отклонить закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» и нормировать отношения относительно организации и порядка деятельности парламента, как того требует Основной Закон государства и в соответствии с позицией, выраженной в Решении Конституционного Суда Украины от 1 апреля 2008 года №4-рп/2008.