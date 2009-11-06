БЮТ собирает подписи за «свержение» Лавриновича

Парламентская фракция БЮТ инициировала сбор подписей народных депутатов за освобождение Александра ЛАВРИНОВИЧА от должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины и уже получила согласие на это от 150 депутатов.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, поводом для этого стал тот факт, что на сегодняшнем заседании парламента, "тщательным образом выполняя указания избирательного штаба Партии регионов и Секретариата Президента, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ нагло, демонстративно и цинично нарушил регламент заседания Верховной Рады Украины, переступил через элементарные нормы этики и морали".

Фракция БЮТ заявляет, что при голосовании за законопроект Президента Виктора ЮЩЕНКО о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" (относительно обеспечения выплаты пенсий и социальной помощи в повышенном размере), "ЛАВРИНОВИЧ, вопреки нормам регламента и игнорируя требования народных депутатов, поставил на голосование принятие документа в целом. При этом пропустив второе чтение. Преднамеренно не дал слова представителю исполнительной власти. Тем самым, лишил возможности украинское общество получить объективную информацию о тяжелых и опасных последствиях введения в действие закона о социальных стандартах и соответствующих изменениях в государственный бюджет Украины".

По убеждению авторов заявления, такое поведение первого вице-спикера сегодня "четко продемонстрировало: ЛАВРИНОВИЧ назначен главным исполнителем разработанного сценария Партии регионов по превращению украинского парламента в главный центр фальсификаций".

Ярким подтверждением этого “бютовцы” считают также тот факт, что А.ЛАВРИНОВИЧ во время заседания ВР зачитал “полностью фальсифицированный документ об отзыве с должности председателя фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО. Без единой подписи”. “Хотя как экс-министру юстиции А.ЛАВРИНОВИЧУ стоило бы знать, что документ без подписи – это всего лишь бумага с текстом, а не документ”, - отмечается в заявлении.

"После сегодняшнего заседания парламента не осталось никаких сомнений: Партия регионов совместно с Секретариатом Президента провела апробацию масштабных фальсификаций и обмана, которые они постоянно практикуют и планируют применять их во время избирательной кампании", - говорится в документе.