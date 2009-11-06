От Ющенко требуют подписать закон о миллиарде на борьбу с эпидемией

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО обязан безотлагательно подписать закон о выделении средств на борьбу с эпидемией гриппа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Вице-спикер высоко оценил консолидацию парламента и правительства в определении первоочередных мер против распространения пандемического гриппа в Украине. Как пример такого ответственного подхода он назвал принятие 3 ноября, после заслушивания информации премьер-министра и дискуссии в сессионном зале, правительственного законопроекта о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (об обеспечении всех больниц страны необходимыми лекарствами и оборудованием для диагностики болезни и противодействии распространению эпидемии гриппа), который предусматривает дополнительное финансирование в объеме 1 млрд. грн.

В то же время Н.Томенко информировал, что данный законопроект 3 ноября был подан Кабинетом министров и зарегистрирован в Верховной Раде, 3 ноября он был рассмотрен профильным комитетом, представленный и обсужденный в сессионном зале, проголосованный и подписан председателем Верховной Рады, 3 ноября направлен Президенту Украины и зарегистрирован в Секретариате Президента.

«Принятие данного законопроекта – это пример ответственности за страну и понимание сложившейся ситуации. За его принятие проголосовал 401 народный депутат, то есть, продемонстрирована абсолютная консолидация парламента. Вместо этого уже третий день команда Президента никак не реагирует на него. Создается впечатление, что для команды Президента не существует проблемы наших граждан, страдающих от эпидемии гриппа», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Сегодня борьба с гриппом и борьба при жизни людей – это не конкурс экономических умников, а ответственная скорая и эффективная работа всех в интересах страны, и она должна отодвинуть на второй план политическое высокомерие», - сказал вице-спикер.

Он также обратился к Президенту и его команде с требованием безотлагательно подписать данный законопроект.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО напомнил, что парламенту удалось достичь консенсуса и 4 ноября принять еще один важный документ: постановление, зарегистрированное депутатами от фракции Партии регионов, о первоочередных мерах противодействия распространению пандемического гриппа в Украине, в котором были учтены предложения всех фракций, правительства, Министерства здравоохранения и специалистов сферы здравоохранения. Постановление поддержали 424 народных депутата.

«Поэтому, можно сказать, что правительство и парламент выступили единым фронтом в борьбе за здоровье и жизнь наших граждан и против гриппа. Возникает только вопрос: на чьей стороне в этой борьбе команда Президента Виктора ЮЩЕНКО», - спросил Н.ТОМЕНКО.