Эксперт: победу на выборах обеспечит рейтинговая элита в регионах

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что основная борьба на предстоящих президентских выборах развернется в оппозиционных к кандидатам регионах. Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.

Поэтому, отмечает эксперт, для всех без исключения реальных кандидатов в президенты главной задачей будет создание эффективных штабов в областях, где у них нет большинства, а также - укрепление своих политических позиций моральным авторитетом представителей региональных элит.

По словам В.БАЛЫ, если во время прошлой президентской кампании было принято считать, что выборы будут «сделаны» в Киеве, то сегодня с высокой степенью вероятности можно предположить, что главная ставка будет сделана на работу в так называемых «чужих» регионах.

«Основные кандидаты в президенты – Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО – будут наиболее активно работать в оппозиционных областях, где у них нет большинства, но возможен потенциал для роста. В этой связи принципиально важными аспектами будут эффективная работа кандидатов с региональными элитами и поиск таких представителей местной элиты, чей персональный рейтинг как минимум не ниже, а, как правило, даже выше рейтинга кандидата в конкретном регионе», - считает эксперт.

При этом, по мнению В.БАЛЫ, такая работа по большинству «проблемных» регионов уже ведется.

В частности, убежден политолог, Партии регионов необходимо усилить работу в западном регионе – Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях, а БЮТ заинтересован в Донбассе, Харьковской области и АР Крым. Дополнительные проценты в таких регионах, убежден эксперт, сыграют решающую роль во втором туре президентских выборов, поэтому именно в «проблемных» регионах будет происходить борьба за ключевые места в кампании.

В контексте этого В.БАЛА прогнозирует, что если в БЮТ, скорее всего, за Донбасс будет «отвечать» Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, за Харьковскую область - Александр ФЕЛЬДМАН, а за Крым – Людмила ДЕНИСОВА, которые, «способные обеспечить результат», то ПР сложнее найти авторитетных руководителей в западном регионе, чей личный рейтинг превышал бы рейтинг В.ЯНУКОВИЧА.