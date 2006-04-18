”Куда идут рекламные деньги?” Пресс-конференция в УНИАН

23:28, 18 апреля 2006
Политика
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В УНИАН состоится пресс-конференция  на тему: "Куда идут рекламные деньги?". В работе примут участие - генеральный директор ИД "КоммерсантЪ-Украина" Казбек Бектурсунов и креативный директор рекламного агентства Kaffeine Communications Анже Йереб.  Участники пресс-конференции расскажут о совместном проекте по созданию интернет-портала,  посвященного рекламному бизнесу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). 

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