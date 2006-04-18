”Куда идут рекламные деньги?” Пресс-конференция в УНИАН

В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Куда идут рекламные деньги?". В работе примут участие - генеральный директор ИД "КоммерсантЪ-Украина" Казбек Бектурсунов и креативный директор рекламного агентства Kaffeine Communications Анже Йереб. Участники пресс-конференции расскажут о совместном проекте по созданию интернет-портала, посвященного рекламному бизнесу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter