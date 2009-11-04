Бютовцы опять понесут в Раду уже проваленный законопроект

Законопроект об отмене рыночного сбора будет внесен в Верховную Раду повторно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в Киеве глава Комитета ВР по вопросам промышленности, регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, Верховная Рада провалила этот законопроект. «Мы будем и дальше инициировать внесение данного законопроекта в повестку дня, будем его основывать…», - заявила она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, нужно «отдавать отчет, что ряд собственников рынков находятся и в здании ВР… Сегодня, по подсчетам Госкомпредпринимательства, более 1,5 млрд. грн. собирается с предпринимателей, которые стоят на рынках, при этом до местных бюджетов не доходит и 500 млн. грн. Это те деньги, которые оседают, начиная от собственников рынков, заканчивая чиновниками, которые администрируют этот налог». Она подчеркнула, что этот налог был введен в 40-ых годах 19-го столетия и уже изжил себя.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект (регистрационный №5233 от 23 октября т.г.), которым предлагается отменить рыночный сбор и обложить 15-процентным налогом превышение физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

В проекте закона отмечается, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом согласно ставке в размере 15%. При этом уплата данных средств дает право физическому лицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в последующих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».