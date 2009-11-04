Тимошенко во Львове встретила самолет с «Тамифлю»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во Львове встречала самолет из Швейцарии, который доставил в наше государство 200 тыс. упаковок препарата "Тамифлю".

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА, Ю.ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой во Львове.

"Юлия ТИМОШЕНКО встречала во Львове грузовой самолет из Базеля (Швейцария), который доставил 200 тысяч упаковок "Тамифлю". Этот препарат будет распределен среди всех регионов, но в первую очередь – среди областей, в которых объявлена эпидемия", - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, глава правительства привезла в три области – Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую – медицинское оборудование.