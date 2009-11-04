Януковичу нашьют масок в Китае

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает завезти из Китая 20 млн. масок, а также закупить за счет своего избирательного фонда лекарства, которые бесплатно будут передаваться населению для противодействия эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Виннице.

«На днях мы посылаем в Китай большой самолет, который должен привезти в Украину около 20 млн. повязок, которые будут бесплатно переданы в регионы», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов задействовала благотворительный счет, а также его личный счет как кандидата в Президенты Украины для того, чтобы оказывать помощь в борьбе с эпидемией гриппа и ОРВИ. «Эти средства пойдут на закупку повязок, лекарств, которые будут передаваться местной власти, региональным организациям нашей партии, аптекам для бесплатного обеспечения ими население», - сказал лидер Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что «другие кандидаты в Президенты тоже обязаны помогать людям в это сложное время. Не тратить средства на агитацию, а направить их на помощь людям», - сказал лидер ПР.