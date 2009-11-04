Стойко сравнил Тимошенко с Уго Чавесом

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Иван СТОЙКО отмечает, что глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО знала о начале эпидемии гриппа, проводя съезд на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом говорится в заявлении И.СТОЙКО, размещенном на официальном сайте кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

«В Тернопольской области уже 21 октября был объявлен карантин. Поэтому не знать этого было невозможно. ТИМОШЕНКО вопреки здравому смыслу собрала Майдан. Меня удивляет то, что она сознательно пренебрегла здоровьем людей», - отметил И.СТОЙКО.

При этом он убежден, что Ю.ТИМОШЕНКО “говорит неправду о том, что, мол, правительство борется с болезнью, пытаясь прикрыть свою вину”.

«Глава Кабмина не умеет руководить ситуацией и выступает циничным популистом. Она, как Уго ЧАВЕС, который обвинил всех венесуэльцев в отсутствии воды, заявила о том, что каждый собственноручно может пошить маски - это высшая мера цинизма», - считает народный депутат.

И.СТОЙКО сообщил, что в пятницу он будет подавать депутатский запрос с требованием, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО признала неправдивость обнародованной из собственных уст статистики и прекратила спекуляции на человеческой беде.