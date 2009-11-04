Наливайченко уверяет, что Кислинского не пускали к секретным документам

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверяет, что его бывший заместитель Андрей КИСЛИНСКИЙ не имел допуска к секретным документам и оперативно-розыскной работе в силу своих функциональных обязанностей.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил в интервью газете "Сегодня" (№ 243 от 4 ноября 2009 года).

"Хотел бы отметить, что за время пребывания в СБУ Андрей (КИСЛИНСКИЙ) не имел права на заведение оперативно-розыскного дела, не имел допуска к оперативным или специальным операциям - просто в силу распределения обязанностей. Он ведал вопросами аналитической работы, являлся куратором Архивного управления и Академии СБУ", - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он добавил, что А.КИСЛИНСКИЙ также не занимался расследованием уголовного дела о Голодоморе, поскольку это дело ведет Главное следственное управление СБУ.

В то же время на вопрос, кто ответит за то, что человек без диплома долгое время находился на государственной службе, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: "Если дело будет продолжаться, это будет установлено следственным путем...".

Как сообщал УНИАН, Главное управление государственной службы рекомендовало правительству обратиться в МВД и Генпрокуратуру по поводу возбуждения уголовного дела в отношении А.КИСЛИНСКОГО, который занимал высокие государственные должности, на основании части 3 статьи 358 Уголовного кодекса за сознательное использование недостоверной информации при зачислении на государственную службу.

Начальник Главного управления госслужбы Тимофей МОТРЕНКО сказал, что при служебном расследовании не выявлено подтверждений учебы А.КИСЛИНСКОГО в Киевском национальном университете имени Шевченко.

12 октября министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК обнародовал результаты работы комиссии, в соответствии с которыми, А.КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Киевского национального университета имени Шевченко.

13 октября председатель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО внес Президенту Украины представление об освобождении А.КИСЛИНСКОГО от должности заместителя председателя СБУ, которое Виктор ЮЩЕНКО удовлетворил.