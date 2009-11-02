Литвин думает, что нардепы в масках распугают всю Украину

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН против того, чтобы обязать всех народных депутатов принимать участие в пленарных заседаниях исключительно в масках.

Об этом он заявил сегодня во время согласительного совета, комментируя соответствующее предложение депутата от фракции НУ-НС Владимира СТРЕТОВИЧА.

В частности, В.СТРЕТОВИЧ отметил, что эпидемию гриппа легче предупредить, чем с ней потом бороться. «Давайте, Владимир Михайлович, все как один придем в масках и покажем, что нужно делать для профилактики таких заболеваний. Дайте команду управлению делами – пусть выдадут каждому депутату, а это будет иметь воспитательный эффект, маску», - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

В свою очередь, председатель ВР отметил, что такое предложение является не совсем уместным. «Завтра, если Верховная Рада Украины сядет вся в масках, люди будут штурмовать кассы железнодорожные, автобусные, и будут массово неизвестно куда выезжать». В.ЛИТВИН считает, что в этом вопросе должен быть индивидуальный подход.