Тимошенко проведет совещание с производителями лекарств

Сообщает пресс-служба Кабмина

В понедельник, 2 ноября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет совещание с производителями лекарств и лекарственных средств. Как сообщает пресс-служба Кабмина, совещание начнется в 11:00. Вход в дом правительства с ул. Грушевского 12/2, 1,3 подъезды, 7 этаж, Малый зал. Аккредитация до 9:30, 2 ноября по телефонам: (067) 4597909, (050) 3855521, (063) 2388228, (067)2301705.

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