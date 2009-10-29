Полянчич и Оробец инициируют отчет Минздрава в парламенте

Народные депутаты от партии “Единый Центр” Михаил ПОЛЯНЧИЧ и Леся ОРОБЕЦ зарегистрировали проект постановления о заслушивании на пленарном заседании Верховной Рады 3 ноября отчетов министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

Авторы постановления отмечают, что основной темой отчетов является ситуация, сложившаяся во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях в связи с увеличением смертельных случаев от заболеваний неустановленным типом острой респираторной вирусной инфекции.

Народные депутаты отмечают, что сложившаяся ситуация нуждается в согласованных действиях не только местной власти и Минздрава, но и координации усилий всех органов центральной власти, в частности МЧС, Министерства образования, Министерства обороны. Поэтому результатом отчета министра здравоохранения и главного санитарного врача должно стать принятие Верховной Радой постановления о реализации комплекса мероприятий по борьбе с распространением заболевания.