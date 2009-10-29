Томенко о коалиции, Банковой, Еханурове и деструктивных планах

Народный депутат Украины от БЮТ, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО не верит в реализацию деструктивных планов по развалу парламентской коалиции и отставке правительства.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в интервью «Левому берегу».

По словам Н.ТОМЕНКО, «к сожалению, наши политики привыкли действовать по принципу - сперва разрушить до основания то, что им не нравится, затем - сесть и думать, как же быть дальше. Кто так поступает? Это разве государственный подход?».

Как отметил Н.ТОМЕНКО, «суть затеи Банковой с подписями (о смене руководства фракции «Наша Украина - Народная самооборона» - УНИАН) была в том, чтобы создать проблему внутри коалиции, отвлечь нас на ее решение, ослабив тем самым правительственно-парламентскую команду».

Но «в реализацию этих деструктивных планов» вице-спикер не верит. «Думаю, существующее сегодня в ВР статус-кво сохранится до 17 января. Разговоры об АЗАРОВЕ или ЕХАНУРОВЕ как о «временных» или «технических» «исполняющих обязанности премьер-министра» - ненаучная фантастика», - говорит Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, «единственная кадровая инициатива, которая может исходить от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в ближайшее время, - представление ЕХАНУРОВА на должность главы Минобороны. После того, как тот оспорит в суде свое увольнение, разумеется. Согласно логике Банковой, это поможет выставить нашу команду в неприглядном свете».

На замечание журналиста о том, что Президент еще может предложить Раде выразить недоверие Кабмину Юлии ТИМОШЕНКО, поскольку у него есть такое право, Н.ТОМЕНКО ответил: «Не думаю, что он им воспользуется. Подобную инициативу логичнее проявить «регионалам», только дважды они уже безуспешно пытались отправить ТИМОШЕНКО в отставку. Не собрать необходимого количества голосов в третий раз... Ну, это уже просто не смешно».