Председатель Верховного Суда считает, что ситуация на президентских выборах-2010 будет кардинально отличаться от выборов-2004.

«Что касается судов, то им работы будет много и во время выборов, и после голосования: в рассмотрении избирательных споров будут задействованы все общие местные суды и административные», - так спрогнозировал ситуацию на выборах-2010 в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» председатель Верховного Суда Украины Василий Онопенко. Но при этом, по его словам, «судебная система не будет решать судьбу будущего президента Украины». По его мнению, решающую роль в этом сыграют четыре основных фактора: совершенство законодательного регулирования избирательного процесса; поведение ключевых политических игроков (политических сил), а именно – соблюдение ими избирательного законодательства, их контроль друг за другом, прозрачность избирательного контроля, обеспечение надлежащего наблюдения за выборами со стороны украинских и международных наблюдателей и позиция избирателей.

«Ведь на выборах их результат определяется волей избирателей, а не волей кандидата, его штаба, представителей действующей власти», - поделился Василий Онопенко, напомнив, что «ситуация с выборами в 2004 году возникла именно из-за глубочайшего конфликта воли избирателей и воли существующей тогда власти, и судебное решение, таким образом, стало правовым способом решения конфликта».

Председатель ВСУ Василий Онопенко считает, что Верховный Суд зря отстранили от выборов.

Он разъяснил, что во время избирательной кампании основные претензии будет рассматривать Киевский административный апелляционный суд, а по результатам выборов вердикт будет за Высшим административным судом. «А Верховный Суд как судебный орган от разрешения споров в этом избирательном процессе отстранен, - рассказал он «Профилю», уточнив, что считает это «не совсем правильным, поскольку в столь важном для страны вопросе свою позицию мог высказать и Верховный суд – наивысший судебный орган нашего государства. Объективно он есть наиболее компетентным и независимым».