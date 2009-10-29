Депутаты из фракции Кличко заблокировали трибуну Киевсовета

Депутаты из фракции Блока Виталия Кличко заблокировали трибуну Киевского городского совета в связи с тем, что секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ выдвинул требование представителям территориальной общины столицы, которых лидер блока Виталий КЛИЧКО привел на заседание, покинуть сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, О.ДОВГИЙ объявил пятиминутный перерыв для проведения консультаций относительно дальнейшей работы Киевсовета. Это уже второй перерыв за последние полчаса. Первый перерыв также был объявлен О.ДОВГИМ для того, чтобы посторонние люди покинули сессионный зал. По словам О.ДОВГОГО, он должен обеспечивать на заседаниях Киевсовета соблюдение регламента, согласно которому в сессионном зале могут находиться лишь Президент Украины, народные депутаты и правительственные чиновники, а также непосредственно депутаты Киевсовета. Однако после первого перерыва люди, которых завели депутаты от Блока Кличко, остались на своих местах.

Сам лидер блока В.КЛИЧКО сообщил, что в зале присутствует Лариса РОМАНЕНКО – проректор университета «Украина», перед которым КГГА взяла обязательство профинансировать обучение детей-инвалидов, которые учатся в этом вузе.

В то же время О.ДОВГИЙ настаивал на том, чтобы посторонние люди покинули сессионный зал. Он поставил на голосование вопрос о проведении заседания без участия посторонних. За это проголосовали 62 депутата Киевсовета.

Однако после голосования представители Блока Кличко вышли к трибуне и продолжали настаивать на своих требованиях.

Секретарь Киевсовета предложил депутатам рассмотреть возможность проведения отдельного заседания, на котором заслушать самые проблемные вопросы, волнующие киевлян.

Перед началом заседания В.КЛИЧКО сообщил журналистам, что депутаты его фракции не намерены прибегать к блокированию работы Киевсовета, но будут требовать, чтобы заседание совета началось с рассмотрения тех вопросов, которые больше всего волнуют городскую общину.

В сессионном зале сегодня кроме депутатов Киевсовета присутствуют также народные депутаты Владимир СТРЕТОВИЧ, Владимир МАРУЩЕНКО, Кирилл КУЛИКОВ и Николай КАТЕРИНЧУК.

Как сообщал УНИАН, здание столичной мэрии сегодня пикетируют около 200 человек, которые требуют решить их проблемы. Это представители Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, автолюбители, жители общежитий и другие. К ним вышел лидер одноименного блока В.КЛИЧКО и попросил представителей инициативных групп определить по одному человеку, который сможет выступить перед депутатами. Он договорился с охраной о пропуске этих людей на сессию.