В ЦИК принесли бумаги на Тимошенко
17:38, 28 октября 2009Политика
1912
Сама премьер не пришла
В Центральную избирательную комиссию поступили документы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для ее регистрации кандидатом в президенты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
В ЦИК уточнили, что Ю.ТИМОШЕНКО передала свои документы не лично, а через своего представителя Владимира ПИЛИПЕНКО.
Как известно, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, в течение пяти дней со дня принятия документов ЦИК должна принять решение о регистрации кандидата в президенты или об отказе в регистрации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter