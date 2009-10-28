В ЦИК принесли бумаги на Тимошенко

В Центральную избирательную комиссию поступили документы премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО для ее регистрации кандидатом в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В ЦИК уточнили, что Ю.ТИМОШЕНКО передала свои документы не лично, а через своего представителя Владимира ПИЛИПЕНКО.

Как известно, в соответствии с Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины, в течение пяти дней со дня принятия документов ЦИК должна принять решение о регистрации кандидата в президенты или об отказе в регистрации.