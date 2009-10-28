Януковича уже поджидают под ЦИК
09:57, 28 октября 2009Политика
1467
Число участников акции - около 700 человек
Сторонники лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА собрались под зданием Центральной избирательной комиссии, где сегодня в 10.00 пройдет его регистрация кандидатом в президенты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, число участников акции - около 600-700 человек.
Люди держат в руках плакаты с лозунгами: «Янукович - наш Президент!» и «Янукович - Президент Украины!».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter