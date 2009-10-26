Томенко думает, что во втором туре у Тимошенко может появиться проблема

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет проводить избирательную президентскую кампанию лишь в свободное от работы время.

Как сообщает личный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом сегодня заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

"Сегодня очевидно, что в условиях кризиса Президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр должны действовать только как должностные лица, а в случае неотложной необходимости вести агитацию - действовали бы лишь во внеурочное время. Я имею в виду субботу и воскресенье или после восемнадцати часов в соответствии с трудовым законодательством", - объяснил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, когда речь пойдет об активизации избирательной кампании, "очевидно, за неделю или за две до первого тура выборов, возможны такие вещи, как отпуск в связи с ведением избирательной кампании.".

По мнению вице-спикера, если “быть честными, то народные депутаты тоже должны руководствоваться этим правилом”.

При этом он не исключил, что более серьезная проблема возникнет во втором туре выборов, потому что тогда будут обязательные теледебаты, которые потребуют от премьер-министра большей сосредоточенности на ведении избирательной кампании.

“Но пока еще я понимаю, что она работает как премьер-министр и больше концентрируется на работе в правительстве”, - сказал Н.ТОМЕНКО.