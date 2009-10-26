Литвину уже разрешили агитировать

12:44, 26 октября 2009
Политика
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ЦИК не нашла ошибок в документах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Председателя Верховной Рады Украины, лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

ЦИК не обнаружила ошибок в регистрационных документах В.ЛИТВИНА.

Кроме того, на своем заседании ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата в Президенты Украины В.ЛИТВИНА Александра ОСАДЧУКА в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Председатель ЦИК выдал В.ЛИТВИНУ удостоверение в кандидаты Президента Украины.

 

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