Литвину уже разрешили агитировать
12:44, 26 октября 2009Политика
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ЦИК не нашла ошибок в документах
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Председателя Верховной Рады Украины, лидера Народной партии Владимира ЛИТВИНА кандидатом в Президенты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.
ЦИК не обнаружила ошибок в регистрационных документах В.ЛИТВИНА.
Кроме того, на своем заседании ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата в Президенты Украины В.ЛИТВИНА Александра ОСАДЧУКА в Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
Председатель ЦИК выдал В.ЛИТВИНУ удостоверение в кандидаты Президента Украины.
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