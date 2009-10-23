Ющенко убеждают, что из-за повышения зарплат все развалится

Городской председатель Луцка Богдан ШИБА обратился к Президенту Украины с просьбой не подписывать популистский Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году», принятый 20 октября этого года Верховной Радой Украины.

Об этом говорится в обращении городского председателя , опубликованном на сайте городского совета Луцка.

Б.ШИБА напоминает, что данным законом предусмотрено поэтапное увеличение минимальных социальных стандартов уже с первого ноября 2009 года.

«Таким образом перечеркивается возможность формирования местных бюджетов снизу, поскольку сбалансировать такой существенный рост расходной части в условиях продолжения экономического кризиса не удастся никому. Кроме того, заработная плата существенно повысится для высокопоставленных категорий бюджетников, в первую очередь – чиновников», - отмечает мэр Луцка.

Он предупредил, что введение таких социальных стандартов окончательно уничтожит экономику коммунальных предприятий, которые и сейчас не в состоянии выплачивать заработную плату своим работникам, и приведет к необходимости на порядок повышать тарифы за жилищно-коммунальные услуги или прекращать работу предприятий.

«И опять выиграют предприятия, которые работают в «тени», - предостерег Б.ШИБА.

Он также обращается к Виктору ЮЩЕНКО с просьбой поддержать позицию правительства Украины о повышении в будущем году заработной платы только определенным категориям бюджетников, которые получают невысокую зарплату: учителям, врачам, работникам культуры и науки.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие этого закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы.

По его словам, повысить минимальную зарплату в условиях кризиса можно лишь благодаря сокращению работников на предприятиях и проведению «уравниловки в оплате труда». По мнению В.МАТВИЙЧУКА, это приведет к банкротству ряда предприятий.

Правительство намерено рекомендовать Президенту ветировать закон о повышении социальных стандартов.