Ставнийчук назвала «реальный рейтинг» Ющенко

Заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК считает, что рейтинги главы государства Виктора ЮЩЕНКО «существенно занижаются».

Об этом она заявила в интервью газете «Новая» (№197 от 22.10.2009 г.).

«Такое зомбирование существует, обществу навязывается такая мысль широко и массированно… А его реальный рейтинг - не скажу, что он высок, но, тем не менее, - около 8 процентов, но никак не 2. Не говоря уже о том, что рейтинги других кандидатов не намного выше», - сказала, в частности, М.СТАВНИЙЧУК, добавив, что «премьер на самом деле может иметь 10-12 процентов - не так уж далеко от президентского уровня».

По мнению М.СТАВНИЙЧУК, «социология как наука сейчас играет не самую лучшую роль. Потому что, к сожалению, получается, что в этой системе зомбирования общества выигрывают ее, социологии, законы. Если все время повторять, что у Президента рейтинг 2 процента, то даже его сторонники теряют мотивацию голосовать за него».

Также М.СТАВНИЙЧУК отметила: «Я думаю, что Президент - серьезный конкурент для других кандидатов. Но у него более сложная роль, и избирательная кампания будет наиболее проблематичной именно для него… Ведь ЮЩЕНКО - глава государства, в обществе он воспринимается как человек, который отвечает абсолютно за все».

На самом же деле, подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК, в соответствии с Конституцией, законодательством, за экономическую политику в государстве четко отвечает один единственный орган - Кабинет министров.

«За политику Кабмина отвечает один человек - премьер-министр. За поведение коалиции депутатских фракций отвечает лидер этой коалиции - премьер-министр. Я абстрагируюсь от фамилий, я говорю лишь о конституционной формуле», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, сегодня Конституция построена так, что Президент - даже если он понимает ситуацию и хочет ее изменить - не имеет конституционных рычагов влияния ни на экономическую, ни на финансовую сферы. «Люди, далекие от политики, вряд ли сознают, что Президент лишен реальных полномочий. А критика вся валится на него. В этом смысле Президент - просто выгодная мишень», - считает замглавы СП.