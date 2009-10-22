В МИД России говорят, что Ющенко не дает жить Черноморскому флоту РФ

В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что ряд указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО препятствуют нормальному функционированию Черноморского флота РФ на территории Украины.

Об этом в интервью российской газете «Известия» от 22 октября сказал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН.

«Флоту надо нормально жить и выполнять стоящие перед ним задачи, что предполагает, прежде всего, высокую маневренность подразделений. Препятствуют этому указы Президента Украины, направленные на ужесточение режима пересечения государственной границы этой страны военными кораблями Черноморского флота России, а также перемещений российских воинских формирований на украинской территории вне мест их постоянной дислокации. Он подписал их после событий на Кавказе в августе прошлого года», - сказал Г.КАРАСИН.

По его словам, эти нормативные акты «приняты в нарушение базовых соглашений по флоту». Он отметил, что упомянутые акты предусматривают согласование с украинскими государственными органами передвижений даже отдельных военнослужащих.

«Мы категорически против таких попыток одностороннего регулирования сложных вопросов. Это наша принципиальная позиция. Вместе с тем мы готовы выслушать украинские озабоченности по любым вопросам флота, если такие имеются, и открыты для поиска взаимоприемлемого решения», - сказал Г.КАРАСИН.

Он заявил, что «многочисленные претензии к ЧФ РФ по поводу нарушений произвольно установленного украинцами порядка не идут на пользу дела».

«В конечном счете подобные скрупулезно фиксируемые так называемые нарушения должны быть обращены к самой украинской стороне. Ведь базовые соглашения не дают ей право по своему усмотрению регулировать деятельность российского флота. А наши украинские партнеры предвзято толкуют положения двусторонних договоров, выдергивают из них отдельные, выгодные для себя нормы. Так они обосновывают свой ничем не подкрепленный тезис: раз что-то конкретно не урегулировано соглашением, то применяться должно украинское законодательство. В соглашениях же оно упоминается наряду с российским. Есть и обязательство Украины не вмешиваться во внутреннюю жизнь наших воинских частей», - сказал Г.КАРАСИН.

Кроме этого, он добавил, что МИД России беспокоят попытки украинских властей требовать от российских военнослужащих справок о регистрации в миграционной службе в качестве основания легитимного пребывания на территории Украины.

«Зачем? Ведь наши моряки находятся в Крыму на основании российско-украинских базовых соглашений», - отметил он.

Г.КАРАСИН также подчеркнул, что украинские коллеги своим приоритетом считают заключение межправительственного соглашения о действиях сторон в кризисных ситуациях с участием Черноморского флота России, но пока концепция этого документа не вполне ясна.

«Есть украинский проект, который мы готовы рассматривать, не выходя за рамки базовых соглашений и действующего международного гуманитарного права. Консультации будут продолжены», - сказал Г.КАРАСИН.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранительные органы в Крыму неоднократно задерживали российские военные колоны, которые перевозили вооружения и боеприпасы через густо населенные районы Севастополя без уведомления украинских властей и принятия необходимых мер безопасности.