Яценюк: «каста неприкосновенных» не хочет потерять безнаказанность

Народный депутат, лидер общественной инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК настаивает на возвращении парламента к вопросу об ограничении депутатской неприкосновенности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК считает, что парламент должен все-таки рассмотреть и поддержать законопроект, который уже получил положительное заключение Конституционного Суда.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что вчера парламент одобрил законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, в отношении которого нет заключения Конституционного Суда Украины, в то же время отклонив законопроект о внесении изменений в Конституцию, который получил положительное заключение суда еще тринадцать месяцев назад.

“Каста неприкосновенных”, которая засела в Верховной Раде, никак не хочет расстаться со своей безнаказанностью и для этого ищет новые и новые способы затянуть процесс ограничения своей неприкосновенности”, - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, для этого “выдумываются сложные процедуры и бюрократические препоны”.

Лидер “Фронта перемен” убежден, что дело “не в формулировках, которые содержатся в законе, и не в его авторах, а в нежелании большинства депутатов расстаться со своей неприкосновенностью”. “Ведь даже если второй закон получит положительное заключение Конституционного Суда, все равно найдется повод не принимать этот закон”, - считает он.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что сегодня происходит “имитация деятельности и предвыборный пиар”. По его словам, необходимо принимать закон, который вступит в действие как можно скорее, то есть тот, который имеет заключение Конституционного Суда.

Лидер “Фронта перемен” сообщил, что с целью ускорения процесса ограничения депутатской неприкосновенности внес в парламент проект постановления “О возвращении к рассмотрению проекта закона о внесении изменения в Конституцию Украины (относительно ограничения депутатской неприкосновенности)” №1375, который получил положительное заключение КС. По его словам, поддержка этого проекта постановления “позволит народным депутатам действительно проявить свою волю и желание проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности”.

В пресс-службе “Фронта перемен” напомнили, что законопроект “О внесении изменения в Конституцию Украины” (№ 1375) зарегистрирован в Верховной Раде Украины 18 января 2008 года. В марте 2008 года парламент, после того как А.ЯЦЕНЮК (в то время председатель Верховной Рады - УНИАН) трижды ставил этот документ на голосование, направил его в Конституционный Суд Украины 226 голосами народных депутатов. 10 сентября 2008 года КС признал законопроект конституционным. Но вчера депутаты не проголосовали за его поддержку (206 голосов “за” при необходимых 226 - УНИАН). В то же время 390 голосами Верховная Рада направила в КС другой аналогичный законопроект.