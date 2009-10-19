Регионал не исключает, что завтра Раду опять заблокируют

Завтра парламент в первую очередь будет рассматривать пять социальных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит законопроект о повышении минимальной заработной платы и прожиточного минимума, а также еще четыре законопроекта «социальной направленности». Вице-спикер также отметил, что на данное время по этим законопроектам нет решений комитетов. При этом А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что решения комитетов являются рекомендательными, и поэтому не будет никаких препятствий в случае их отсутствия рассмотреть законопроект на пленарном заседании.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что после социальных законопроектов парламент рассмотрит вопрос о назначения очередных выборов депутатов местных советов.

Затем депутаты намерены заслушать информацию генерального прокурора и министра внутренних дел по делу о насилии над детьми, добавил вице-спикер.

Он также сообщил, что Верховная Рада завтра должна определиться в отношении переноса на другой день обсуждения замечаний Президента Украины к Бюджетному кодексу. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что на сегодня в парламенте нет голосов для принятия решения по данному вопросу.

Говоря о рассмотрении законопроектов о лишении высокопоставленных должностных лиц неприкосновенности, он допустил, что парламент рассмотрит эти изменения в Конституцию «завтра или послезавтра». По его словам, некоторые СМИ трактовали сегодняшнее решение Согласительного совета как такое, которым предусматривается первым вопросам в повестке дня рассмотреть изменения в Конституцию об отмене неприкосновенности. Он еще раз опроверг это, поскольку первыми депутаты рассмотрят социальные законопроекты.

А.ЛАВРИНОВИЧ не исключил, что работа парламента завтра может быть заблокирована, отметив, что это уже «привычная ситуация в Верховной Раде Украины». «Мы сможем увидеть инициативы депутатов для того, чтобы замедлить работу парламента Украины», - допустил он.