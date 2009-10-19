Лукашенко связывает с Порошенко «большие надежды»

МИД Украины подготовил пакет предложений по дальнейшему сотрудничеству с Республикой Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО на встрече с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО.

«Я убежден в том, что тот пакет предложений, который мы подготовили, будет весьма интересен и позволит нам реализовать их во время Вашего визита в Украину», - сказал П.ПОРОШЕНКО, обращаясь к А.ЛУКШЕНКО.

Он передал А.ЛУКАШЕНКО приглашение от имени Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в ближайшее время посетить с визитом Украину.

Министр также сообщил, что завтра в Республике Беларусь будет находиться правительственная делегация Украины, которая будет работать над разработкой ряда двухсторонних межправительственных соглашений.

П.ПОРОШЕНКО также отметил, что стратегический характер украинско-белорусского сотрудничества направлен на максимальное использование двухсторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах.

Он поблагодарил белорусскую сторону за подготовку его визита в Минск в короткие сроки.

В свою очередь, А.ЛУКАШЕНКО отметил, что готов сегодня обсуждать все вопросы, находящиеся на повестке дня украинско-белорусских отношений.

«Нам здесь нечего скрывать, стыдиться перед кем-то. У нас есть свои интересы. Как у Украины, так и у нас есть вопросы, по которым наши интересы абсолютно совпадают», - сказал Президент Беларуси.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, украинско-белорусское сотрудничество не направлено во вред кому бы то ни было. «Мы, конечно же, не во вред кому бы то ни было ведем это сотрудничество. Вы, наверное, замечаете, что кое-кого это уже начинает волновать. Думаю, напрасно. Мы абсолютно ответственные люди, мы понимаем, чего ждут от нас народы», - добавил он.

А.ЛУКАШЕНКО высказал надежду, что Украина занимает такую же позицию. «По крайней мере, из уст вашего Президента я слышу именно это», - добавил он.

А.ЛУКАШЕНКО считает необходимым наполнить стратегические вопросы конкретным содержанием. «Хорошие есть наметки решения стратегических вопросов, но наполнение идет очень медленно», - сказал он, добавив, что это преодолимо.

Президент Беларуси также поздравил П.ПОРОШЕНКО с назначением на должность министра иностранных дел Украины. «С Вами мы связываем большие надежды», - сказал он.