Нардепы договорились завтра взяться за свою неприкосновенность

Во вторник, 20 октября, Верховная Рада рассмотрит вопрос отмены депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Согласительного совета.

Первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ, который председательствовал на заседании Согласительного совета, подводя итоги обсуждению, предложил завтра рассмотреть данный вопрос.

При этом, по его мнению, стоит рассмотреть все варианты законопроектов на эту тематику, которые были ранее внесены народными депутатами разных фракций.

Также во вторник депутаты планируют заслушать информацию генерального прокурора, министра внутренних дел и Уполномоченного ВР по правам человека относительно состояния расследования инцидента в «Артеке».

А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что на данный момент в парламенте еще не зарегистрирован ни один проект постановления о создании парламентской временной следственной комиссии по данному вопросу.

По словам первого вице-спикера, когда эти проекты будут зарегистрированы и если завтра в сессионном зале будет консенсус по данному вопросу, то появится возможность рассмотреть его на заседании.