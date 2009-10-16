Украинская армия потеряла советские стандарты и не достигла натовских

Реформа украинской армии, начавшаяся в новом тысячелетии, из-за проблем с финансированием может закончиться полным фиаско, что в ближайшие годы может привести к утрате боеспособности Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом идет речь в заключениях польских экспертов, опубликованных в аналитическом бюллетене Центра Восточных исследований (OSW).

Эксперты отмечают, что с 2000 по 2007 год украинская армия отошла от стандартов функционирования, заложенных еще при Советском Союзе, в который входила Украина до 1991 года. А разработанную на стандартах военных операций ООН и НАТО новую модель из-за проблем с финансированием не удастся внедрить до конца, что приведет к потере ранее полученных результатов.

Аналитики замечают, что программа реформирования армии предусматривала финансирование на уровне 2% ВВП, начиная с 2005 года, а в действительности оно было уменьшено с 1,3 до 0,99% ВВП. «Содержание такого тренда в перспективе ближайших 2-3 лет приведет к утрате боеспособности украинской армии», - отмечают эксперты.

Авторы доклада допускают, что именно из-за отказа согласиться на последующее уменьшение финансирования армии в отставку в начале октября подал руководитель Генштаба ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО.

Кроме этого, из армии из-за проблем с финансированием увольняются молодые образованные офицеры, которые заканчивали тренинги НАТО, массово продается наиболее ценное оборудование, а также значительно сокращаются средства на практическое обучение военных, что очень ослабляет украинскую армию.

«Такая ситуация не только отдаляет перспективу реформы Вооруженных Сил, но представляет реальную угрозу деградации военного потенциала Украины», - отметили эксперты, подчеркивая, что это также ослабит позицию украинцев в сотрудничестве с западными партнерами и Россией.

Аналитики также назвали прецедентной ситуацию, когда государство оказалось без начальника Генштаба и министра обороны, которого депутаты отправили в отставку еще в июне этого года, а нового не назначили.

Справка УНИАН. Созданный польским правительством в 1990 году OSW является одним из самых авторитетных аналитических центров Польши. Центр специализируется на мониторинге и анализе политической, экономической и общественной ситуации в странах Центральной и Восточной Европы, на Балканах, Кавказе и Центральной Азии.