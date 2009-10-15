Продан признал, что Ющенко прав, но денег все равно не хватает

Министерство топливо и энергетики Украины согласно с критикой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в отношении развития атомной энергетики, однако указывает на отсутствие свободного финансового ресурса для полного финансирования мероприятий в условиях экономического кризиса и моратория роста тарифов на электроэнергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, комментируя заявления В.ЮЩЕНКО в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 13 октября.

«Если критика звучит из уст главы государства, она обоснована и заставляет нас принимать в этом более активное участие, хотя есть определенные объяснения, поскольку мы имеем сегодня сложный год с точки зрения финансового ресурса», - сказал министр.

По его словам, в текущем году Минтопэнерго и НАЭК «Энергоатом» неоднократно обращались в НБУ с просьбой содействовать в привлечении кредитов банковских учреждений на выполнение программ развития атомной энергетики.

«К сожалению, мы не получили ответа на этот вопрос. Нет сегодня кредитов, и вы сами об этом знаете», - сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он отметил, что даже выполнение подготовительных мероприятий по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС невозможно было профинансировать в полном объеме за счет тарифа НАЭК «Энергоатом», поскольку с ноября прошлого года в условиях моратория НКРЭ не пересматривает тарифы энергокомпаний.

«С ноября прошлого года тарифы стоят. У кого забрать эти деньги? У гидроэнергетики, у теплоэлектростанций?», - сказал министр.

В то же время Ю.ПРОДАН отметил, что работа в этом направлении не прекращается, и министерство продолжает поиск возможностей для привлечения кредитного ресурса.

«Мы не стоим на месте. Мы начали разработку ТЭО (строительства Х3 и Х4 – УНИАН) и ожидаем, что нам все же удастся взять какие-то кредиты», - отметил министр.

Комментируя критику В.ЮЩЕНКО в отношении деятельности концерна «Ядерное топливо», Ю.ПРОДАН сказал: «К сожалению, концерн не успел активно отработать. Ситуация связана была и с руководством концерна, которое мы сменили, возможно также есть вопросы, как это отмечал Президент, и с уставом этого предприятия, его нужно менять, для того чтобы (концерн – УНИАН) влиял на развитие ядерно-топливного цикла».

В то же время Ю.ПРОДАН высказал уверенность, что деятельность концерна будет активизирована с принятием окончательного решения по выбору технологии строительства завода по фабрикации ядерного топлива.