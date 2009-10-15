Луценко: меня настораживает, что по нам влупили

Министр внутренних дел Юрий Луценко заявляет о сценарии свержения правительства Тимошенко и избрании Николая Азарова и.о. премьера. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Янукович уже заявил, что он готов к формированию коалиции с участием "Нашей Украины". Вчера после заседания СНБО на Банковую прибыл господин Азаров, который вчера и сегодня заявлял о новой коалиции и готовности взять власть в свои руки", - приводит слова министра Украинская правда.

"Я знаю, что ведется работа с депутатами НУНС, чтобы снять премьера Тимошенко и назначить и.о. господина Азарова. Это не является секретом для любого политика и для меня", - подчеркнул Луценко.

"Поэтому наложение двух заявлений Партии регионов о депутатском участии в преступлении ( хотя 7 месяцев этого не было слышно), и заявления о новом формате коалиции, меня очень настораживает", - заявил он.

При этом Луценко отметил, что его ведомство "пытается сохранять нейтралитет".

"Но меня настораживает, что по нам влупили, чтобы дискредитировать милицию", - заявил он.