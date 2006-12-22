Жебривский: Ющенко дал Януковичу последний шанс

Первый заместитель председателя бюджетного комитета парламента, член фракции «Наша Украина» Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что подписание Президентом Закона «О государственном бюджете Украины на 2007 год» является «последним проявлением доверия» главы государства к Кабинету Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам, комментируя заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о подписании главой государства закона о госбюджете на будущий год.

П.ЖЕБРИВСКИЙ отметил, что таким образом Президент нашел компромисс с правительством в вопросе относительно повышения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

«Президент еще раз предоставляет большинству шанс выполнить свои обещания», - сказал он.

При этом депутат отметил, что он не совсем доволен подписанием госбюджета так же, как и принятием постановления, которым Верховная Рада Украины обязала правительство рассмотреть вопрос о повышении уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Он отметил, что соответствующее постановление является лишь обещанием нынешнего состава правительства и большинства. «Я считаю, что не выполнить свое обещание им ничего не помешает так же, как не помешало не выполнять и положения Универсала», - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ. Он отметил, что принятое сегодня постановление является обязательным к исполнению. При этом, по словам депутата, большинство в любое время может проголосовать за отмену этого постановления. «Захотят сегодня выполнять это постановление - будут выполнять, а не захотят, то Президент на эти процессы не сможет влиять», - считает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам заявил, что Президент подписал закон о государственном бюджете на 2007 год.

В то же время пресс-служба Президента не подтвердила информацию, что глава государства подписал закон о бюджете на 2007 год.